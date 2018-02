El ‘conejo’ debuta amb el Sideco FC Encamp en partit oficial davant el Construmosa DDS Madriu amb gol clau inclòs

Javier Saviola fa un any i mig que resideix al país i és un dels pocs esportistes d’elit que venen a viure que s’impliquen de veritat. Va començar involucrant-se amb l’FC Ordino de la primera divisió andorrana de futbol i a principi de temporada va ser notícia novament per l’aventura com a entrenador del cadet de l’Enfaf Crèdit Andorrà. La setmana passada el seu nom va tornar a aparèixer als titulars per haver despenjat les botes, tot i que no les de tacs, sinó les d’una altra disciplina, les de futbol sala.

La relació amb el seu company de banqueta, Òscar