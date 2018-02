Joan Vinyes estrena la temporada a la Corunya

Joan Vinyes i el seu copilot, Jordi Mercader, obriran aquesta setmana la temporada 2018 amb la disputa de la 22a edició del Ral·li de la Corunya, una prova que tindrà 330,74 quilòmetres amb vuit especials cronometrades.

La cita gallega servirà com a banc de proves per al pilot amb el Suzuki Swift R+ N5 de cara a l’inici del CERA (Campionat d’Espanya de ral·lis d’asfalt), que es disputarà el 16 i 17 de març, també a Galícia, on se celebrarà el Ral·li do Cocido.

Sobre la prova del cap de setmana a la Corunya, Vinyes va afirmar que “la classificació no serà