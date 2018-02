El MoraBanc vol cedir Karnowski fins a final de la temporada

Estan descartades les opcions de Divina Joventut i Asvel Villeurbanne, però hi ha equips interessats

Przemek Karnowski podria abandonar les properes setmanes la disciplina del MoraBanc Andorra per marxar cedit a un altre equip, o aquesta és almenys la intenció de l’entitat andorrana, que està buscant destí per enviar el pivot a préstec, segons va avançar el periodista Chema de Lucas i ha pogut confirmar el Diari. El Divina Seguros Joventut de Badalona o l’Asvel Villeurbanne gal van ser els primers destins a saltar a la palestra, però ara per ara tots dos equips estan descartats, sí bé és cert que alguns equips ja han mostrat interès per fer-se amb els serveis de Karnowski.

El pivot