Andorra Turisme vol atreure 1.300 participants a una marxa cicloturista de 'mountain bike'

22/02/2018

Andorra la Vella

Andorra Turisme posa en marxa una nova prova esportiva al país amb l'objectiu d'atreure visitants per a la que ha previst un pressupost de 80.000 euros més 15.000 en funció del nombre de participants, que es vol que arribi als 1.300. Es tracta d'una marxa cicloturista de mountain bike que se celebrarà el 22 de juliol i que tindrà com base Naturlandia, segons han explicat els organitzadors en la presentació d'avui.

La cursa tindrà un recorregut de 90 quilòmetres amb un desnivell de 2.900 metres, que entrarà a territori espanyol, i un altre 50 quilòmetres amb 1.900 metres de desnivell i no hi haurà classificació de guanyadors, simplement un recull del temps de cada participant. La Gran Fondo Andorra està organitzada amb una empresa que ja fa marxes similars a Sant Sebastià i a La Mussara, a Tarragona, que aplega fins a 9.000 participants. La competició substitueix l'Andorra Outdoor Games que no havia aconseguit créixer durant les últimes edicions, segons ha manifestat Enric Torres, d'Andorra Turisme.

El pressupost total de la prova oscil·la entre els 120.000 i els 140.000 euros, una part de les quals sortirà de les inscripcions que quedaran obertes l'1 de març amb un preu de 38 i 49 euros. El recorregut no s'ha donat a conéixer.