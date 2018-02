Andorra lidera el rànquing de 3x3 en sub-18 femení i es manté a dalt en els altres

La Federació Andorrana de Bàsquet (FAB) va apostar des de l’inici pel 3x3 i això li ha permès situar-se sempre entre els referents d’aquest esport. Malgrat la problemàtica en la qual es troba sempre el Principat a nivell esportiu pels recursos i el nombre de passaports, els conjunts tricolors se situen des de fa temps en els llocs més destacats dels rànquings mundials.

Fa uns mesos, el 3x3 va ser inclòs al programa olímpic de Tòquio 2020, per la qual cosa hi ha hagut un augment important de la competència. No obstant això, Andorra ha sabut mantenir-se amunt als diferents rànquings.