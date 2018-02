72 esquís a la maleta

Irineu Esteve es prepara per a la seva darrera prova dels Jocs Olímpics de Pyoengchang, els 50 quilòmetres del dissabte. L’andorrà s’ha endut 36 parells d’esquís a Corea del Sud.

Els representants andor­rans als Jocs Olímpics d’Hivern ja han anat deixant Pyeongchang a mesura que les seves respectives participacions han finalitzat. No obstant això, encara queda un esportista del Principat a Corea del Sud, així com el seu staff tècnic. Irineu Esteve està preparant-se aquests dies per a la darrera cita que li queda, els 50 quilòmetres clàssics, una prova que no ha disputat mai i que afrontarà dissabte a les 6 hores del matí.

“Hem esquiat matí i tarda i també hem començat a provar material, pensant en la cursa. L’Irineu es troba bé i espero que duri, no s’ha