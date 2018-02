Actualitzada 20/02/2018 a les 07:22

Carmina Pallàs i Cande Moreno no van poder acabar ahir la primera mànega al gegant FIS de Pila (Itàlia), on disputaran algunes proves durant la setmana. Per la seva part, Matías Vargas i Quim Rodríguez van fer ahir els entrenaments de la Copa d’Europa de velocitat a Sarntal (Itàlia), on van ser 72è i 107è.