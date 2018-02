El Barça visita avui el Chelsea, a qui l’astre argentí no ha pogut marcar mai

Messi, davant el seu repte pendent Leo Messi condueix l'esfèrica, en la darrera eliminatòria entre el Chelsea i el Barça.

Actualitzada 20/02/2018 a les 07:20

Redacció London

La Champions va tornar oficialment la setmana passada però encara hi ha equips que no han tastat l’emoció de la competició des de l’any passat. Entre ells hi ha l’FC Barcelona, que avui (20.45 h) visita el Chelsea a Stamford Bridge, on s’engegarà un nou capítol del que és tot un clàssic europeu. Malgrat la quantitat de vegades que aquests dos conjunts s’han enfrontat entre si en l’última dècada i mitja, Leo Messi no ha pogut mai marcar al conjunt blue i de fet només ha gua-nyat un dels vuit duels en què ha participat. “És cert que Leo no ha tingut sort en algun partit contra el Chelsea, però demà és un matx diferent”, argumentava el tècnic blaugrana, Ernesto Valverde, sobre el repte que encara té pendent l’astre argentí.

El moment per enfrontar-se al Chelsea, però, no és el més ideal veient l’estat de forma en el qual estan els conjunts anglesos a la Champions. “És lògic que equips com els anglesos estiguin amunt assolint resultats voluminosos. Hem de tenir en compte que ens enfrontem a l’actual campió de la Premier”, destacava Valverde.

El matx d’avui també suposarà el retorn a l’escenari de l’Iniestazo del 2009, que va servir per fer via cap al primer triplet blaugrana. No obstant això, l’última eliminatòria entre els dos equips se la va endur el Chelsea, el 2012, en la qual els blues es van coronar.

L’altre matx de Champions d’avui (20.45 h) el disputaran el Bayern de Múnich i el Besiktas.