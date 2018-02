Les finals de Copa d'Europa de Soldeu comptaran amb 190 esquiadors

Les pistes estan preparades al 99% per acollir les competicions en les que hi haurà representants andorrans

Actualitzada 20/02/2018 a les 16:55

Redacció Andorra la Vella

Les pistes de l'Avet i l'Àliga de Soldeu-el Tarter estan preparades al 99% per acollir les finals de Copa d'Europa femenina i masculina que se celebraran del 12 al 18 de març i que comptaran amb la presència de 190 competidors de 25 països, segons ha explicat l'organització avui. Els esquiadors andorrans seran presents a totes les proves, tot i que no s'ha donat a conéixer qui seran els participants.

L'organització espera que la competició atregui mig miler d'espectadors en les jornades de cap de setmana i en la festivitat de la Constitució i que l'assistència baixi la resta de dies i ha destacat que hi haurà 350 voluntaris. També s'ha remarcat que aquestes proves són el camí per a les finals de Copa del Món d'esquí alpí del 2019 i que la construcció de la plataforma que s'està fent en l'arribada de la pista de l'Avet avança al ritme previst i es troba ja al 30% de l'execució.

Les pistes deles proves de Soldeu-el Tarter seran l'escenari demà de l'entrenament de l'equip francès d'esquí, segons han anunciat avui des del comitè organitzador.