El Club Vòlei Encamp, com un tro cap a les fases d'ascens a la Superlliga 2 (3-1)

Actualitzada 19/02/2018 a les 07:16

Al Club Vòlei Encamp li queda petita la primera divisió espanyola masculina i l’evidència que ho confirma són els resultats. Els encampadans van superar dissabte a la tarda al Complex esportiu d’Encamp el CN Sabadell per 3 sets a 1 i d’aquesta manera van deixar enrere un rival de la zona alta de la classificació. Els homes que dirigeix José Garcia lideren la taula amb un total de 40 punts (amb 8 de marge respecte al segon), gràcies a un triomf que no va ser bufar i fer ampolles. Els dos primers jocs van decantar-se per als locals, però amb no per gaire diferència: 25 a 22 i 25 a 19. Mentre que en el tercer els sabadellencs van ensenyar les dents en aconseguir un 15 a 25. Ara bé, a l’hora de la veritat el CV Encamp es va fer escoltar assolint un marcador de 25 a 17 per sumar una victòria que el deixa quasi de manera virtual com a carn de les fases d’ascens a Superlliga 2. La pròxima jornada és la 18a i els andorrans visitaran el CV Sant Martí. En queden només cinc per a la fi de la fase regular.