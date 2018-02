“Ens faria una il·lusió especial viure junts el play-off”

La connexió francesa que rutlla tan bé per als interessos del BC Morabanc Andorra, tant a dins com a fora de la pista, espera que aquest tàndem es conservi almenys fins a final de temporada

La connexió francesa Landing Sanè-Andrew Albicy rutlla a les mil meravelles tant a dins de la pista com a fora. L’aler pivot i el base són amics des de ben joves i durant l’entrevista mostren moltíssima complicitat i els riures i vacil·lades es converteixen en la tònica. Sanè té contracte amb el BC MoraBanc Andorra fins al 4 de març i els dos jugadors gals esperen que el club decideixi prorrogar-lo.



S'han trobat molt a faltar durant els darrers anys?

Landing Sanè (L. S.): No gaire, no gaire [riu]. Si el veig sovint, perfecte, i si és poc, doncs poc, això funciona