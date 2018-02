El Barça supera l'Eibar en un duel disputat

Els bascos van fer patir els blaugrana, que van guanyar amb gols de Suárez i Alba (0-2)

El Barça va sumar ahir tres punts d’ofici en la visita a Ipurua en un partit que no va ser gens fàcil per als d’Ernesto Valverde per les prestacions que va mostrar l’Eibar, però que els culers van aconseguir endur-se per 0 a 2 gràcies a la diana de Luis Suárez a la primera meitat i a la de Jordi Alba a les acaballes del matx.

Tot i tenir el compromís de Lliga de Campions contra el Chelsea dimarts, el tècnic blaugrana no va fer rotacions i va sortir amb totes les estrelles. L’Eibar va arrencar millor, amb domini de la