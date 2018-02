El Barça cau i Aaron Ganal es queda sense Minicopa

L’andorrà, amb 7 punts, 4 rebots i 3 assistències, fa 10 de valoració

El jove jugador andorrà de l’FC Barcelona Aaron Ganal no podrà disputar avui la final de la Minicopa Endesa que s’està disputant a Gran Canària, ja que ahir el conjunt blaugrana va caure contra l’Iberostar Canarias de Tenerife per 60 a 76. El conjunt illenc va dominar el partit des del primer moment i al descans ja guanyava per 29 a 33. Però no va ser fins al tercer període que va trencar el partit amb un parcial de 13 a 24 que va portar el Tenerife a una victòria còmoda.

Aaron Ganal, que havia estat el jugador més destacat de