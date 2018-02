El Futbol Club Encamp no pot amb un Sant Julià que lidera el play-off pel títol (2-5)

Actualitzada 17/02/2018 a les 07:20

Redacció Encamp

La tercera jornada del play-off pel títol de la Lliga Futsal Viatges Pantours va finalitzar la nit de dijous amb el xoc entre el Sideco Futbol Club Encamp i el SAE Sant Julià, que va acabar amb el 2 a 5 al marcador. Els encampadans no van poder amb uns lauredians que lideren la classificació d’aquesta nova ronda amb un tres de tres en victòries. El segon és el Construmosa DDS Madriu, tercer l’Encamp i quarta la Penya Encarnada, que no coneix el triomf. Quant a la permanència, el Lusitans i el Pas de la Casa van empatar a 4 i l’Inter va caure contra la Massana per 3 a 8.