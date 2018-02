El Barça d'Aaron Ganal supera el Baskonia i es planta a les semifinals

Actualitzada 17/02/2018 a les 07:21

Redacció Las Palmas de Gran Canària

Aaron Patrick Ganal Daguro, l’andorrà que va iniciar la seva aventura en el bàsquet a les categories inferiors del Bàsquet Club Andor­ra, va tornar a quallar ahir una actuació brillant amb l’infantil de l’FC Barcelona Lassa a la Minicopa Endesa de las Palmas. Els blaugrana van superar el Fundación 5+11 Baskonia (83 a 61) i d’aquesta manera es van plantar a les semifinals del torneig del KO, que disputaran avui a dos quarts de dotze del migdia davant l’Iberostar Tenerife. Ganal, novament, es va convertir en guia per noquejar el conjunt basc, arran que en poc més de vint minuts va anotar 18 punts, va capturar 6 rebots i va repartir 4 assistències, per a un total de 18 de valoració. Al final del xoc va esdevenir el més ben valorat, empatat, però, amb un jugador rival. L’altra semifinal la jugaran a dos quarts de dues el Reial Madrid i el Divina Seguros Joventut, per la qual cosa a la final podria donar-se un clàssic entre culers i blancs, encara que la Penya, des de sempre, treballa el planter com el que més i millor i també té possibilitats.