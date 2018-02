Joan Verdú, en supergegant, Mireia Gutiérrez, en eslàlom, i Irineu Esteve, als 15 quilòmetres d'estil lliure, finalitzen al Top-30

Matinada profitosa a Pyeongchang L'esquiadora Mireia Gutiérrez ha competit en eslàlom aquesta matinada Christophe Pallot / Agence Zoom

Actualitzada 16/02/2018 a les 12:42

La delegació andorrana als Jocs Olímpics de Pyeongchang ha aconseguit aquesta matinada tres Top-30, l'objectiu marcat abans de marxar cap a Corea del Sud. La primera a competir ha estat Mireia Gutiérrez en eslàlom, que s'ha pogut recuperar de la grip que arrossegava després que la seva prova s'ajornés fins avui pel vent. A la primera mànega de la cursa, 'Mimi' ha quedat 34a, amb un temps de 53"22 i a 4"33 del millor temps que ha aconseguit la suïssa Wendy Holender. A la segona mànega, Gutiérrez ha aconseguit el 31è lloc gràcies a un crono final d'1'46"06, a 7"43 de la sueca Frida Hansdotter, que s'ha penjat la medalla d'or. La plata ha sigut per a Wendy Holender i el bronze per a l'austríaca Katharina Gallhuber.

També en esquí alpí, però en aquest cas en el supergegant masculí, Joan Verdú ha tornat a acabar entre els 30 millors, després d'haver-ho fet ja a la combinada alpina, i ha sumat un 28è lloc. L'esquiador ha començat marcant el 44è millor temps al primer parcial, però ha anat millorant fins a acabar la seva baixada en 1'26"86. Per la seva banda, Marc Oliveras ha acabat en 33a posició amb una marca d'1'27"84. El vencedor de la prova ha sigut l'austríac Matthias Mayer, seguit per Beat Feuz i Kjetil Jansrud.

Per últim, també ha competit Irineu Esteve, en els 15 quilòmetres lliures d'esquí de fons, on s'ha fet amb una meritòria 27a plaça, entre els 116 participants, en els que són els seus primers Jocs Olímpics. El fondista ha completat la prova amb un temps de 35'40"7, a menys de dos minuts del nou campió olímpic, el suís Darío Cologna. La plata ha sigut per a Simen Hegstad Krueger i el bronze per al rus Denis Spitsov.