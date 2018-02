Els parisencs esclaten per l’arbitratge de Rocchi i recorden el del Camp Nou

El post-Madrid-PSG provoca polèmica L'estrella del PSG, Neymar Júnior, ahir al Santiago Bernabéu perseguit per Sergio Ramos i Marcelo.

Actualitzada 16/02/2018 a les 06:39

Redacció Madrid

El París Saint Germain (PSG) no va pair gens bé el repàs que li va donar el Reial Madrid en qüestió de minuts a l’anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions i, per tant, des del conjunt parisenc es va decidir seguir un full de ruta enfocat cap a l’actuació de l’àrbitre italià, Gianluca Rocchi. Tant el tècnic, Unai Emery, com el propietari i president del PSG, Nasser al-Khelaïfi, van mostrar-se emprenyats amb el col·legiat i no van dubtar a recordar el que va passar al Camp Nou amb la remuntada èpica dels culers amb un cop de mà de Deniz Aytekin. Cap dels dos va dir expressament que els blancs es van endur el partit injustament, tot i que sí que van coincidir a declarar que els petits detalls van decantar la balança i que Rocchi va beneficiar l’equip gran. Unes paraules per les quals la UEFA podria haver entrat d’ofici a sancionar-los. No obstant això, finalment es va desestimar.

D’altra banda, dins del vestidor dels parisencs la derrota va caure fatal i es van desencadenar una sèrie de conflictes interns. Primer, les dones d’Ángel di Maria i Thiago Silva van recriminar a Emery que no donés entrada als futbolistes, i Edinson Cavani tampoc no va entendre la decisió de l’entrenador basc de substituir-lo quan encara quedava mitja hora de joc. A més, Adrien Rabiot va carregar contra els seus companys reclamant més punteria.