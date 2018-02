L'eslàlom s'ajorna i Gutiérrez guanya temps per recuperar-se

Que una competició s’ajorni sol ser una notícia negativa, però en aquest cas va ser positiva per a Mireia Gutiérrez. L’andorrana, que s’està recuperant d’un procés gripal, havia de competir la matinada del dimarts a la d’ahir, però el fort vent va tornar a aparèixer a Pyeongchang i la prova es va ajornar fins a la propera matinada. “Per a mi, molt millor que s’hagi ajornat”, va celebrar Gutiérrez, que hi va afegir: “Intentaré recuperar forces i poder competir al màxim nivell que pugui.”

Aquest canvi en la programació fa que per a la propera matinada hi hagi fins a quatre