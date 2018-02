Joan Verdú acaba 37è i Marc Oliveras no completa el descens

Els dos esquiadors competiran de nou la propera matinada en la prova de supergegant i Mireia Gutiérrez, en la d'eslàlom

Actualitzada 15/02/2018 a les 13:27

Els representants d'esquí alpí masculí de la FAE han participat aquesta matinada al descens dels Jocs Olímpics de Pyeongchang, on Joan Verdú ha aconseguit la 37a plaça i Marc Oliveras no ha pogut finalitzar la prova.

Verdú sortia amb el dorsal 37 i ha marcat un temps d'1'44"65, que li ha valgut la 37a plaça en un traçat que no s'adaptava a les seves característiques. L'esquiador ha quedat lluny del noruec Aksel Lund Svindal, que s'ha proclamat campió olímpic amb un crono d'1'40"25, 4"40 més ràpid que Verdú.

Per la seva banda, Marc Oliveras no ha completat la prova després de sortir-se del traçat. Començava amb el dorsal 43 i ha marcat el 28è millor temps en el primer parcial i el 34è en el segon, just abans de sortir-se del circuit i no passar una de les portes.

A més d'Aksel Lund Svindal, el podi l'han completat el seu compatriota de Noruega, Kjetil Jansrud, i el suís Beat Feuz.



La propera matinada, triple participació

L'esquí alpí no s'atura i aquesta matinada els tres representants de la FAE competiran. La primera a entrar en acció serà Mireia Gutiérrez, que disputarà a partir de les 2.00 hores la primera mànega de l'eslàlom que va ajornar-se l'altre dia per culpa del vent. En cas de qualificació, la segona mànega arrencarà a les 5.15 hores. Totes dues es duran a terme al Yongpyong Alpine Centre. Pel que fa als nois, Joan Verdú i Marc Oliveras participaran a partir de les 3.00 hores al supergegant al Jeongseon Alpine Centre.