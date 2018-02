El PSG perdona un Reial Madrid que acaba remuntant

Actualitzada 15/02/2018 a les 06:41

Redacció Madrid

El Reial Madrid va imposar-se per 3 a 1 al París Saint Germain a l’anada dels vuitens de la Lliga de Campions en un duel que va tenir un color clarament parisenc fins als últims minuts.

L’inici va ser igualat fins que Rabiot va desfer l’empat amb una diana al 33 després d’una assistència de Neymar. Però Cristiano Ronaldo va igualar el partit a un minut del descans amb un llançament de penal.

A la represa, els d’Unai Emery seguien portant el pes del partit i les ocasions més clares, com un xut de Mbappe que va acabar traient Keylor Navas. Però en un tres i no res els blancs van capgirar el marcador amb una altra diana de Cristiano Ronaldo al minut 83, i amb un tir de Marcelo al minut 86, que apropa els de Zinedine Zidane a la següent ronda.

A l’altre duel, el Liverpool va posar un peu i mig als quarts de final després d’imposar-se 0 a 5 al Porto amb un hat-trick de Sané i gols de Salah i Firmino.