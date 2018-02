Desestimat el recurs contra el Lusitans per danys morals

El demandant havia reclamat 50.000 euros per aquest concepte

La sala civil del Tribunal Superior de Justícia va desestimar el recurs presentat per J. A. V. M. contra l’FC Lusitans en què demanava 50.000 euros per danys i perjudicis. El futbolista havia arribat a l’equip el gener del 2016 i tenia contracte fins al 30 de març, pror­rogable dos mesos si el club es classificava per a competició europea, però l’entitat presidida per Antonio da Silva va rescindir el vincle amb el jugador, que va demandar el club.

La Batllia va condemnar el club a pagar 1.536,75 euros a J. A. V. M. com a concepte d’indemnització, però no va