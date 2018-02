L'ACB i el sindicat de jugadors acorden desconvocar la vaga

La Copa del Rei es farà amb normalitat després que les dues parts, amb el Consell Superior d’Esports com a moderador, resolguin les diferències sobre el fons social

La Copa del Rei de Gran Canària es disputarà tal com estava previst. El sindicat de jugadors de l’ACB (ABP) va desconvocar la vaga ahir després de mantenir una reunió que va durar prop de tres hores amb representants de la lliga a la seu del Consell Superior d’Esports espanyol (CSD), on també hi era el secretari d’Estat, José Ramón Lete. Finalment, les dues parts van arribar a un acord en l’apartat del fons social, l’aportació econòmica que els clubs de l’ACB realitzen a l’ABP i que va ser la clau del conflicte que va portar a convocar la vaga