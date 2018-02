El Manchester City, per la via ràpida

El Reial Madrid es juga la temporada contra el PSG al Santiago Bernabeu

El Manchester City no va deixar pas al dubte en el retorn de la Champions ahir. Els homes de Pep Guardiola es van encarregar de posar un peu i mig (pràcticament els dos) als quarts de final després de superar per un clar 0 a 4 el Basilea a domicili. El triomf va ser tan clar que al minut 23 els anglesos ja guanyaven 0 a 3, gràcies als gols de Gündogan, Bernardo Silva i Agüero. Ja a la segona part l’alemany va repetir per fer el quart i definitiu gol.

Pel que fa a l’altre partit que es va disputar