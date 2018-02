Cúrling i dansa

El resident cubà Borys Rius, monitor de balls caribenys, forma part de l’equip nacional des del mes d’octubre. Afirma que ha trobat el seu esport ideal per les semblances amb el ball.

Els Jocs Olímpics, ja siguin d’estiu o d’hivern com els que es fan ara a Pyeongchang, permeten posar el focus mediàtic en esports que no el tenen durant la resta del temps. Una d’aquestes modalitats és el cúrling, que també es practica a Andorra amb un integrant molt especial des del mes d’octubre.

Es tracta de Borys Rius, originari de Cuba que fa 12 anys que viu al Principat. Entre riures admet que “allà, al meu país, no hi ha cap tradició d’esports de gel, com a molt alguna cosa de neu, però ben poc”. Ryus exerceix de monitor de balls