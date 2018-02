La direcció de les GSeries i els equips es reuneixen per reestructurar el calendari

L’organització de les Crèdit Andorrà GSeries i els equips participants es reuniran avui per tal de decidir si es modifica el calendari de la competició després que el mal temps obligués a anul·lar la tercera cita, que s’havia de disputar dissabte passat al circuit d’Andorra-Pas de la Casa.

Al calendari inicial que es va presentar al novembre hi havia cinc curses programades, a més de la data de reserva del 3 de març per si de cas fallava alguna prova. El problema és que l’inici de les Crèdit Andorrà GSeries ja es va endarrerir una setmana perquè les obres per millorar