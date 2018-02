L’FC Barcelona i el Sevilla es veuran les cares dissabte 21 d’abril

El Wanda Metropolitano acollirà la final de la Copa El Wanda Metropolitano serà la seu de la final de la Copa del Rei.

Actualitzada 13/02/2018 a les 07:10

Redacció Madrid

La Reial Federació Espa­nyola de Futbol va confirmar ahir que el Wanda Metropolitano és l’estadi triat per acollir la final de la Copa del Rei que disputaran l’FC Barcelona i el Sevilla. Tots dos clubs van reunir-se ahir a Madrid i juntament amb la federació van decidir que el nou camp de l’Atlètic de Madrid, amb capacitat per 67.829 espectadors, sigui la seu del partit. Una decisió que semblava força clara tot i que també s’havia parlat d’alternatives com Mestalla, el Sánchez Pizjuán o, fins i tot, l’Estadi Olímpic de Sevilla, que va ser proposat pel president del conjunt andalús, Pepe Castro.

L’altra decisió que es va prendre ahir és confirmar dissabte 21 d’abril com a data per a la final. Tot i que aquest dia ja va ser l’anunciat per l’RFEF, el Barça va intentar endarrerir aquesta data perquè tres dies després es disputen les semifinals de la Lliga de Campions. A més, el fet de disputar la final el 21 farà que s’ajornin tres partits de la 34a jornada de lliga que es juga aquell cap de setmana, el Sevilla-Madrid, el Barça-Vila-real i l’Atlètic-Betis.

En sortir de la reunió, el director de relacions institucionals del Barça, Guillermo Amor, va mostrar-se “satisfet per l’acord”, mentre que el president del Sevilla, Pepe Castro, va afirmar que “el Wanda Metropolitano és el millor estadi i el 21 d’abril és la millor data per jugar el partit”.