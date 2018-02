El MoraBanc jugarà dos amistosos durant l'aturada

S’enfrontarà a domicili al Joventut dissabte a porta tancada i al Pau-Orthez la setmana vinent, també a fora

Els jugadors del BC MoraBanc Andorra estan ara de festa fins dimecres, quan tornaran als entrenaments, internacionals inclosos. Per fer l’espera menys llarga de cara al proper partit oficial al calendari, el del 4 de març a la pista de l’Iberostar Tenerife, i amb la intenció de no perdre el bon estat de forma en el qual es troben, els del Principat disputaran dos partits amistosos durant aquesta aturada per la Copa del Rei i la finestra de seleccions FIBA.

Primer, el conjunt dirigit per Joan Peñarroya viatjarà dissabte a Badalona per enfrontar-se al Divina Seguros Joventut en un duel a