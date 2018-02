El Getafe rasca un punt del Camp Nou i reviu la lluita pel títol de lliga

Els culers es topen amb un conjunt impecable i encadenen dos empats

Actualitzada 12/02/2018 a les 07:14

Redacció Barcelona

El Futbol Club Barcelona no va poder ahir al Camp Nou amb el Getafe. El quadre madrileny va dissenyar un full de ruta que va complir i li va sortir d’allò més bé i d’aquesta manera va aconseguir rascar un empat (0 a 0) que fins i tot es podria haver convertit en victòria. També val a dir que els blaugrana van tenir força més ocasions que els visitants, però es van topar amb una munió de jugadors ordenats i un gran porter: Vicente Guaita. Just abans del descans, el davanter uruguaià, Luis Suárez, va anotar un gol en culminar una jugada a pilota aturada, no obstant això, el col·legiat el va anul·lar per fora de joc clar. Quan quedava mitja hora per finalitzar, Ernesto Valverde va donar entrada a Andrés Iniesta i Ousmane Dembélé, encara que el panorama tampoc va variar massa. El manxec sí que és cert que va aportar llum amb passades de cirurgià, mentre que Dembélé va fregar el ridícul. Així doncs els culers van encadenar el segon empat consecutiu a la lliga espanyola, i per tant es reviu la lluita pel títol. L’Atlètic de Madrid se situa segon, a set punts del Barça, amb un total de 52, i la pròxima jornada 24 els del Txingurri visiten l’estadi d’un Eibar en ratxa i els matalassers reben al Wanda Metropolitano un Athletic de Bilbao que no veu la llum.