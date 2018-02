Al top-8 per 'vacances'

La derrota del Tenerife a la pista del Madrid permet al MoraBanc situar-se en posicions de play-off abans de l’aturada

L’arribada de les vacances del MoraBanc Andorra no podria arribar en millor situació. Després de la derrota de l’Iberostar Tenerife a la pista del Reial Madrid, l’equip afronta l’aturada de la Copa del Rei i de la finestra de seleccions FIBA en un lloc especial: la vuitena posició de la classificació que dona accés al play-off. Evidentment, queda un món per a concloure la temporada i l’actual taula no és la que compta, però les sensacions són millors que mai de cara al tram final. Els mals presagis que desprenia el conjunt de Joan Peñarroya a l’inici de temporada han