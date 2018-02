El Madrid carbura en atac abans del PSG

L’Atlètic supera el cuer a domicili i se situa a sis punts del Futbol Club Barcelona

Actualitzada 11/02/2018 a les 07:28

Redacció Madrid

El Reial Madrid va superar ahir la Reial Societat golejant (5 a 2) i va deixar llums i ombres abans de rebre en Champions, dimecres vinent, el París Saint Germain, a l’anada dels vuitens de final. En atac el conjunt de l’entrenador Zinedine Zidane va estar impecable amb l’eficiència i ànsia per marcar de Cristiano Ronaldo, que va marxar a casa amb la pilota del duel, després de transformar un hat-trick. Els blancs van encarrilar la victòria en la primera jugada d’atac del xoc gràcies a Lucas Vázquez, malgrat que defensivament no van mostrar-se massa clars, ja que van encaixar dos gols. Els bascs van mirar de reaccionar a la segona meitat mitjançant jugades a pilota aturada, però ja era massa tard per transmetre por.

De la seva part, l’Atlètic de Madrid va vèncer per la mínima (0 a 1) el cuer de la lliga espanyola, el Màlaga, i de manera momentània el quadre del Cholo Simeone se situa a sis punts del Futbol Club Barcelona.



DEMBÉLÉ JA TÉ L'ALTA I PODRIA TORNAR AVUI CONTRA EL GETAFE

Sorpresa positiva per a l’FC Barcelona abans d’afrontar avui (16.15 h) el partit contra el Getafe al Camp Nou. Ernesto Valverde recupera Osumané Dembélé després de gairebé un mes de la seva segona lesió de la temporada. El tècnic va assegurar que el d’avui podria ser un bon matx perquè el francès tornés. La incògnita del dibuix de Valverde estarà sobretot en la defensa. Umtiti està sancionat, Vermaelen segueix de baixa i Piqué arrossega molèsties del duel de lliga contra l’Espanyol i, malgrat que està convocat, podria descansar. Tot apunta que Yerry Mina sortirà com a central titular, amb Digne o Busquets al costat.