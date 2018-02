Actualitzada 11/02/2018 a les 07:27

La neu va obligar ahir a ajornar el partit que el VPC Andorra havia de disputar avui contra el Montesquieu. El terreny de joc no estava en les millors condicions, però va ser sobretot l’estat dels accessos amb França els que van portar a prendre aquesta decisió. El club treballa ara per buscar una nova data per jugar aquest pròxim enfrontament.