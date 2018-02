El vent obliga a buscar una nova data per a la cursa i l’estrena haurà d’esperar

L’estrena andorrana als Jocs Olímpics d’Hivern de Pyeongchang haurà d’esperar per a alguns. Concretament, per a Joan Verdú i Marc Oliveras, que aquesta passada matinada havien de disputar la prova del descens, la qual ahir a mitjanit (hora andor­rana) es va haver d’ajornar a causa del fort vent a la pista sud-coreana. L’organització treballa per trobar una altra data en què es pugui disputar la cursa, però els dos esquiadors del Principat que havien d’encetar la particiació andorrana a la cita olímpica, de moment seguiran en mode d’entrenaments.

Verdú i Oliveras sí que van poder fer ahir el darrer entrenament de