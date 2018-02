Últim test del Reial Madrid abans de rebre el PSG

Una Reial Societat reforçada visita aquesta nit el Santiago Bernabéu

Actualitzada 10/02/2018 a les 07:14

Redacció Madrid

El Reial Madrid no passa per un bon moment a la lliga espanyola, però els homes de Zinedine Zidane han de canviar el xip si volen salvar la temporada amb la Lliga de Campions, arran que el pròxim dimecres (20.45 h) reben el París Saint Germain. D’aquesta manera es prendran el matx d’avui a casa contra la Reial Societat (20.45 h) com un darrer test. Tot i que els blancs no es refien del rival, perquè els blanc-i-blaus s’han reforçat després de la marxa del central defensiu Íñigo Martínez, i a més l’últim xoc va passar per damunt del Deportivo de la Corunya (5 a 0). Les preguntes que va respondre ahir el tècnic francès a la roda de premsa prèvia van anar dirigides cap a la propera cita de la Champions i Isco Alarcón. Diversos mitjans espanyols van publicar que Zidane no el volia i el protagonista va sentenciar que “vull a Isco i que es quedi aquí tota la vida”. D’altra banda, el segon de la lliga i perseguidor del Barça, l’Atlètic de Madrid, juga també avui (16.15 h) a l’estadi del cuer, el Màlaga. Els de Valverde demà al Camp Nou davant el Getafe.