L'FC Andorra recupera el duel contra el Vila-seca amb opcions d'escalar llocs

L’FC Andorra afronta avui (12 h) un nou matx important en les seves aspiracions de confirmar la permanència al més aviat possible. Els de Candi Viladrich reben el Vila-seca en el duel corresponent a la jornada 14 i que en aquella ocasió no es va poder disputar per la neu caiguda sobre la Borda Mateu. Avui, en un principi, es recuperarà aquest matx malgrat la demanda a la federació catalana per part del conjunt tarragoní d’ajornar-lo de nou en no voler córrer cap tipus de perill de camí al Principat arran de les previsions de gel.

Així doncs, els del Principat