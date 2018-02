El Diagné més personal

El pivot senegalès del MoraBanc mostra el seu cantó més íntim a un programa de televisió parlant dels difícils orígens que va viure i dels hàbits que té com a musulmà. A més, des de fa dos estius organitza un campus a Rufisque pels menuts desfavorits.

Moussa Diagné (23 anys) va aterrar en el món del bàsquet es podria dir que quasi de rebot, ja que, com és sabut des de fa temps, sempre havia jugat a futbol de porter. De fet l’esport de la pilota taronja no era sant de la seva devoció. Ara bé, els seus éssers més propers el van animar a provar sort en el gremi, tenint en compte els més de dos metres que feia tan sols amb 16 anys, i a jutjar del que s’ha vist: malament no li està anant. Pels volts del 2010 un scouter i entrenador va