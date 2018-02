Àlex Rins, a les Crèdit Andorrà GSeries

El pilot resident de MotoGP serà demà a la G3 i s’afegeix a un cartell de luxe

El Circuit d’Andorra-Pas de la Casa s’està preparant per a una nova cita de les Crèdit Andorrà GSeries, la G3, que es disputarà demà i que tindrà un cartell de corredors força interessant. L’organització va anunciar el dimarts que el pilot de ral·lis resident, Dani Sordo, seria un dels participants en la cita, fent equip amb Raúl Romero, fundador i director de l’equip de MotoGP Reale Avintia Racing. La darrera incorporació per a la G3 és el motociclista Àlex Rins, que competirà per primera vegada en les GSeries aquesta temporada, tot i que ja compta amb més d’una participació en