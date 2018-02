L'FC Barcelona busca la cinquena final de la Copa del Rei consecutiva

Visita avui el València amb l’avantatge mínim de l’anada al Camp Nou (1-0)

Actualitzada 08/02/2018 a les 06:40

Redacció Barcelona

València i FC Barcelona disputen avui, a partir de les 21.30 hores, el partit de tornada de les semifinals de la Copa del Rei a Mestalla, amb avantatge mínim per al conjunt català després de l’1 a 0 de la setmana passada al Camp Nou amb el gol de Luis Suárez. Els blaugrana, l’equip que més cops ha guanyat la competició amb 29 trofeus, buscaran accedir a la final per cinquena vegada consecutiva i 40a al llarg de la seva història.

Tot i l’elongació al lligament extern del genoll dret que va patir diumenge al derbi contra l’Espanyol, finalment Gerard Piqué va entrar a la llista de convocats, mentre que Dembélé i Vermaelen, per lesió, i Denis Suárez i Digne, per decisió tècnica, han quedat fora. Al conjunt xe, el tècnic, Marcelino García Toral, va rebre ahir bones notícies, ja que Gonçalo Guedes, principal referent ofensiu del València, i el central Ezequiel Garay tenen l’alta mèdica i formen part de la llista de 18 jugadors per afrontar el duel d’aquesta nit.

Tot i la victòria de l’anada, Ernesto Valverde va afirmar ahir a la roda de premsa prèvia al partit que “tenint en compte el potencial ofensiu del València i més jugant a Mestalla, tinc la sensació que per passar caldrà marcar”. El tècnic no vol pensar en el passat i va assegurar que “les altres finals pertanyen al passat i nosaltres volem aconseguir la d’aquesta temporada. Ells estaran motivats perquè fa temps que no arriben a una final, però la nostra motivació no serà menor que la seva”.

El València no disputa una final de la Copa del Rei des de fa deu temporades, quan l’equip entrenat llavors per Ronald Koeman va aconseguir el setè títol després de superar per 3 a 1 el Getafe a l’estadi Vicente Calderón de Madrid. Marcelino va explicar ahir com veu els jugadors abans d’una cita que pot ser històrica: “Se’ls veu a la cara la positivitat i convenciment de passar a la final de Copa, i això em dona tranquil·litat.” I hi va afegir: “Veig un ambient total, de convenciment, il·lusió i ambició, però hem d’anar amb compte i que l’emoció no pugui amb la intel·ligència.”