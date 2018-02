Jaka Blazic no es refia del Divina Seguros Joventut

Tot i que els catalans arriben en zona de descens i ahir van canviar d’entrenador, l’escorta preveu un partit difícil

Tot i que el MoraBanc Andorra passa pel millor moment de la temporada amb tres triomfs de prestigi consecutius contra Barça, Fuenlabrada i Madrid, dissabte vinent no vol relaxar-se contra la Penya. Els badalonins es troben immersos en una important crisi de resultats (ocupen llocs de descens després de vuit derrotes seguides) i ahir van despatxar el tècnic, Lucas Ocampo, per contractar Carles Duran fins a final de temporada. Un dels puntals dels tricolors, Jaka Blazic, no se’n refia: “Serà un partit difícil perquè canvia d’entrenador i modificarà la manera de jugar. A més, els jugadors estaran motivats per mostrar-se