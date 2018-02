Saviola, dos anys encantat

L’exfutbolista, amb residència a Andorra, agraeix als ciutadans del país la ràpida integració tant d’ell com de la seva família

L’ex-futbolista professional Javier Pedro Saviola Fernández, també conegut amb el sobrenom de Conejo Saviola, complirà en breu dos anys com a resident a Andor­ra i confessa sentir-se més integrat que mai, juntament amb els seus éssers estimats. Segons el protagonista, una situació personal amable que ve precedida o és conseqüència, en gran mesura, gràcies als ciutadans andorrans. “La veritat és que em va tot molt i molt bé. Estic ben feliç, els meus dos fills estan contentíssims a l’escola i ens tracten fantàsticament”, va declarar dilluns abans que comencés el partit solidari de la Champions For Unicef.

I hi va afegir