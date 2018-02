Neymar s'embutxaca 3,06 milions d'euros al mes

‘L’Équipe’ desvela els futbolistes millor pagats de la lliga gal·la

Redacció París

El rotatiu gal L’Équipe va revelar ahir els 30 salaris més alts de la lliga francesa, i els futbolistes del PSG monopolitzen aquesta classificació, amb nou integrants de la plantilla parisenca entre els millor pagats de la competició.

El dominador absolut d’aquesta competició no podia ser un altre que Neymar Júnior. L’exfutbolista del Barça s’embutxaca cada mes 3,06 milions d’euros, lluny del segon classificat, el seu company a la davantera del PSG, Eidson Cavani, que guanya aproximadament la meitat amb 1,54 milions d’euros al mes. El podi de millor pagats de la Conforama Ligue 1 el tanca l’altre gran fitxatge del club parisenc aquest estiu, Kylian Mbappé, que té un salari mensual d’1,5 milions d’euros.

S’ha de baixar fins al novè lloc del rànquing per trobar el futbolista que no juga al PSG amb un sou més alt. Es tracta del davanter del Mònaco Radamel Falcao, que guanya 750.000 euros al mes. Els jugadors parisencs segueixen dominant la classificació fins a la 12a plaça, que comparteixen Payet i Luiz Gustavo del Marsella amb mig milió d’euros al mes.

