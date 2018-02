Nous objectius per a Xavier Jové, Jan Missé i Àlex Saura

Seran imatge promocional del CEO amb Sandra Herver i David Albós

El Centre Esportiu d’Ordino va acollir ahir la presentació de la nova imatge promocional de la instal·lació, que comptarà amb esportistes de la parròquia com la karateka Sandra Herver, l’esquiador de muntanya David Albós o els triatletes Jan Missé, Àlex Saura. Precisament aquests últims han aprofitat la compareixença per explicar els seus objectius de cara a la temporada que està a punt de començar.

Jan Missé tornarà a participar en el Campionat d’Espanya de triatló, on espera millorar els resultats de la passada temporada, però a més, aquest any farà una altra disciplina i també participarà en curses de muntanya. Xavier