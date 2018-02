L'equip femení de la Fandjudo acaba en setena plaça a la Copa d'Occitània

L’equip masculí i el femení de la Fandjudo van participar el cap de setmana passat a la Copa d’Occitània per equips, que es va disputar a Mèze. Pel que fa a les noies, van aconseguir la setena plaça tot i presentar-se amb només tres judokes a la competició per les diverses lesions, quan la majoria de conjunts contrincants tenien cinc competidores.

Alda Babi, Sílvia Martínez i Laura Sallés van caure per 3 a 2 contra el JC Puygouzon, però van passar a la repesca. En aquesta ronda van superar per 3 a 1 el Seysses Arts Martiaux Judo JJ. A la