El Barça Lassa destitueix Sito Alonso i Alfred Julbe agafa l'equip

El conjunt blaugrana ha fet el pitjor inici de temporada dels últims 21 anys

Actualitzada 06/02/2018 a les 06:43

Redacció Barcelona

L’etapa de Sito Alonso al capdavant de l’FC Barcelona Lassa ja és història. El tècnic madrileny, que havia signat per dues temporades i una altra d’opcional, va ser destituït ahir pel club català a causa dels mals resultats de la secció de bàsquet en aquesta temporada.

De fet, amb el tècnic madrileny a la banqueta, el conjunt català ha fet el pitjor inici de curs dels últims 41 anys, amb uns números més que pobres tenint en compte el pressupost de 28 milions d’euros de què disposa el Barça. Fins al moment, el club blaugrana ha perdut més partits dels que ha guanyat, amb un total de 19 victòries per 21 desfetes, l’última, diumenge a Vitòria contra el Baskonia (96-72) amb un primer quart desastrós per als catalans que va acabar 31-7.

Alonso va arribar l’estiu passat a l’FC Barcelona Lassa per tal de fer oblidar Giorgios Bartzokas, però no ha complert les expectatives dipositades en ell tot i el bon inici de campanya, i ara ocupa el tercer lloc a la Lliga Endesa, a cinc victòries del Reial Madrid, i està virtualment eliminat de l’Eurolliga, ja que és 13è de 16 equips a la primera fase, i només ha estat capaç de guanyar set dels 21 partits que ha disputat a la màxima competició continental.

L’encarregat d’agafar les regnes de l’equip de manera interina és Alfred Julbe, tècnic veterà que fins ahir entrenava al filial del Barça Lassa a la lliga Leb or, i que debutarà dijous contra el Maccabi Tel-Aviv en Eurolliga. Tot i això, diversos mitjans apunten que l’objectiu del Barça és incorporar Velimir Perasovic, exentrenador de l’Anadolu Efes.