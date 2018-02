Sanè es guanya el lloc

El MoraBanc està molt satisfet amb el francès, que va sumant per quedar-se fins a final de curs

El MoraBanc Andorra està en un moment molt dolç. Les tres victòries seguides contra rivals de la part alta de la classificació com són el Barça, el Fuenlabrada i el Reial Madrid han portat l’equip a creure més que mai en les seves possibilitats de ser al play-off, tot i la gran competència que hi ha actualment per aquestes posicions. Encara queda molt per adjudicar-les i mentrestant el club ha d’anar sortejant alguns assumptes als despatxos, com ara la nombrosa plantilla amb què compta. Francesc Solana ja va explicar que una vegada es recuperin els dos jugadors que són a

#1 Soci

(05/02/18 11:44)