Marín entra a la final però no la disputa per precaució

Va aconseguir el 19è millor temps a la qualificació però va preferir descansar pensant en la cita olímpica del dia 15

Lluís Marín va afrontar ahir la segona Copa del Món en dos dies a Feldberg, Alemanya, però tot i classificar-se per a les finals va decidir no prendre-hi part per precaució pensant en els Jocs Olímpics de Pyeongchang que es disputaran d’aquí a deu dies. El surfista de neu va aconseguir el 20è millor temps a la primera ronda qualificatòria amb 38”80, i a la segona va fer el millor registre amb 38”70, sent el 19è a la classificació final.

Marín va analitzar la situació amb els serveis mèdics, i la decisió final va ser no córrer les finals per precaució