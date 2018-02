Ezpeleta venç i continua encapçalant les GSeries

El circut d’Andorra-Pas de la Casa va acollir dissabte la segona jornada de competició de les Crèdit Andorrà GSeries, que van servir per refermar el lideratge de Carlos Ezpeleta a la categoria GS1. El balear Pedro Font va endur-se la final A per davant de José Roger i Manel Guiral, mentre que a la segona es va imposar Carlos Ezpeleta seguit per Xevi Pons i Gerard de la Casa.

Amb aquests resultats, el vencedor final de la jornada va ser Carlos Ezpeleta amb 38 punts, seguit per Xevi Pons amb 37 i José Antonio Suárez amb 36. Després de les dues