Actualitzada 04/02/2018 a les 07:31

El VPC encadena una bona dinàmica de resultats a casa que l’ha portat a amenaçar les posicions dels rivals que té just per sobre. No obstant això, quan es tracta de jugar lluny de l’Estadi Nacional els del Principat han tingut problemes i avui tindran una prova de foc al complicat camp del líder, el Lezadoise.