Lluís Marín cau i és 28è a Feldberg

L’andorrà no supera la ronda de vuitens però avui tindrà una altra oportunitat

Lluís Marín no va poder culminar ahir a les finals la gran ronda de qualificacions que va fer divendres a la primera de les dues Copes del Món que es disputen a Feldberg (Alemanya) durant el cap de setmana. Després d’un millorat novè lloc a la sessió de classificació, un resultat que feia temps que no assolia, Marín arribava amb confiança als vuitens de final. No obstant això, el rider andorrà es va quedar endarrerit a la sortida i quan va aconseguir tornar al grup va intentar avançar per enmig de la pista estreta de Feldberg i va topar amb