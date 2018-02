La Rapitenca posa fi a la bona dinàmica de l'FC Andorra

Actualitzada 04/02/2018 a les 07:28

Marc Basco Andorra la Vella

La Rapitenca va endur-se ahir els tres punts de la Borda Mateu en superar per 1 a 2 l’FC Andorra i talla així la dinàmica de sis partits consecutius sense conèixer la derrota del conjunt tricolor.

El domini i les ocasions clares a l’inici van ser per als de Candi Viladrich, sobretot per a Cristian Martínez, que primer va enviar una pilota fregant el pal i després va veure com l’àrbitre va anul·lar-li un gol per un fora de joc més que dubtós. L’FC Andorra va seguir portant el pes del partit, però ni Ludo, després de rematar una centrada de Cervós a les mans del porter, ni Àlex Martínez, després d’una bona jugada individual, van ser capaços de superar el porter visitant.

I quan millor estaven els locals va arribar el gol de la Rapitenca. Córner des de la dreta, la pilota es passeja pel segon pal i Braian totalment sol supera Miguel per fer pujar el 0 a 1 al marcador a les acaballes de la primera meitat. A la represa els visitants van sortir millor i Saddik va estar a punt de fer el segon després d’una recuperació, però va entretenir-se massa i va perdre l’oportunitat.

L’FC Andorra va anar a buscar l’empat amb un xut de Ludo al travesser, però el que va arribar va ser el segon dels visitants. Àlex va cometre una errada en la sortida de la pilota i Benito va deixar-la morta perquè Blasi fes el 0 a 2. La segona diana va ser un cop mortal per als tricolors, que no van tenir el dia ni a les accions ofensives ni a les defensives.

Cucu, amb un gol al 87, va retallar distàncies amb un cop amb l’interior després d’una passada en profunditat, però el marcador no es va tornar a moure i l’FC Andorra va sumar una derrota a casa. La lliga de primera catalana s’atura la setmana que ve per la festivitat de Carnaval, però els tricolors no ho fan i disputaran (dissabte, 12.00 hores) el partit pendent contra el Vila-seca que es va ajornar el mes de desembre passat per la neu que va caure sobre la Borda Mateu.