El MoraBanc Andorra suma el tercer triomf consecutiu en superar el Reial Madrid en un duel treballat pels de Joan Peñarroya

Hi ha moments, jornades o partits, que queden a la memòria de la gent, i de ben segur que els aficionats del MoraBanc Andorra recordaran durant molt de temps l’exhibició que va fer ahir per imposar-se al millor equip de la competició i un dels capdavanters de tot el continent europeu. Tot un Reial Madrid que es va veure superat per l’efecte d’un Poliesportiu ple fins a la bandera i que va gaudir com mai amb el seu equip. Els tricolors van fer el que semblava impossible, superar el Madrid jugant a casa, ja que fins ahir, els blancs havien

#6 que trist

(04/02/18 19:07)



#5 Ex president

(04/02/18 18:35)



#4 Laura

(04/02/18 17:58)



#3 que trist

(04/02/18 14:01)



#2 Senda

(04/02/18 13:12)



#1 Hermenegildo

(04/02/18 12:50)